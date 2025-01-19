Телохранитель Трампа станет главой Секретной службы США

Сергей Рыжов.  
19.01.2025 08:08
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Спецслужбы, США


Дональд Трамп номинировал Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США.

«Шон — великий патриот, и он положит конец этому безумию. Никто не подходит на эту должность лучше», — написал в принадлежащей Илону Маску соцсети X Дональд Трамп-младший.

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Дональд Трамп номинировал Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США....
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Как пишет The Hill, Карран, который более 20 лет служит в Секретной службе, ранее возглавлял группу из 85 агентов, охранявших Трампа во время его предвыборной кампании. Он давно входит в ближайший круг экс-президента, сопровождая его ещё с первой каденции.

Во время памятного покушения в июле прошлого года в Пенсильвании, когда Трамп был ранен в ухо, Карран заслонял его от пуль, что, по мнению некоторых аналитиков, и стало решающим фактором для его назначения.

Однако это назначение вызвало бурную реакцию в политикуме, отмечает издание. . Республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана «героем», тогда как демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта.

Секретная служба США, в которую входят более 3500 сотрудников, сталкивается с многочисленными вызовами, и демократы сомневаются, что Карран справится с такой работой.

«Трамп, напротив, уверен в своём выборе и хочет реформировать Секретную службу. За последние годы агентство пережило серию скандалов, включая нарушения безопасности в Белом доме и случаи неподобающего поведения агентов», – отмечается в публикации.

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