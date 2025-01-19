Телохранитель Трампа станет главой Секретной службы США

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Дональд Трамп номинировал Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США.

«Шон — великий патриот, и он положит конец этому безумию. Никто не подходит на эту должность лучше», — написал в принадлежащей Илону Маску соцсети X Дональд Трамп-младший.

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Как пишет The Hill, Карран, который более 20 лет служит в Секретной службе, ранее возглавлял группу из 85 агентов, охранявших Трампа во время его предвыборной кампании. Он давно входит в ближайший круг экс-президента, сопровождая его ещё с первой каденции.

Во время памятного покушения в июле прошлого года в Пенсильвании, когда Трамп был ранен в ухо, Карран заслонял его от пуль, что, по мнению некоторых аналитиков, и стало решающим фактором для его назначения.

Однако это назначение вызвало бурную реакцию в политикуме, отмечает издание. . Республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана «героем», тогда как демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта.

Секретная служба США, в которую входят более 3500 сотрудников, сталкивается с многочисленными вызовами, и демократы сомневаются, что Карран справится с такой работой.