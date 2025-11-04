Одни за кордоном, другие – в могилах: Украину наводняют дешёвые мигранты из Бангладеш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине настолько не хватает рабочих рук, что бизнесмены вынуждены завозить мигрантов из бедных стран.

Об этом в беседе экономистом Олегом Устиновым заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас очень долго игнорировали демографию, потому что игнорировали потребности людей, и как следствие возникла эта дырка огромная, которая войной усугубляется. И у нас все больше и больше тревожных тенденций относительно того, как Украина может вообще развиваться с такой плохой демографией. Я постоянно общаюсь там с различными бизнесменами, мне некоторые говорят, что заказывают уже бангладешцев, индусов. Как правило, они не очень хорошо даже английский знают, не говоря про украинский или русский. Вот такая новая реалия. Количество людей уменьшилось значительно», – сказал Романенко.

Олег Устинов подчеркнул, что этих трудовых мигрантов не получится выпроводить обратно.