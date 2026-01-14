Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

18 января анонсирована акция протеста в Киеве против насильственной мобилизации и беспредела ТЦК. В соцсетях призывают на акцию «всех, кому не нас..ть на эту страну», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Срочно нужно решить вопрос с насильственной мобилизацией, эта структура не имеет никакого отношения к защите страны. Наоборот, несёт угрозу существованию Украины», – объясняют организаторы, напоминая о «похищениях с улиц» и «пытках над теми, кто давал присягу».

Одновременно в Сети опубликованы свидетельства об обнаружении в российском плену 30 ВСУшников, числившихся на Украине пропавшими без вести.

На кадрах украинские солдаты с облегчением говорят, что для них уже всё самое плохое закончилось. Приводится qr-код для их родственников для связи с пленными.

«Власти Украины ничего не делают для поиска пропавших без вести и «кидают» их родственников на выплаты и льготы», – объясняют в комментарии.

Как оказалось, ВСУшники воспользовались чат-ботом @polon_zbot, куда часто обращаются как раз насильно мобилизованные, желающие сложить оружие.

Заканчивается ролик украинской песней: