ТЦК мобилизует алкашей ради плана. Части отказываются их принимать – офицер ВСУ
Украинские ТЦК ради выполнения плана по численности мобилизованных хватают алкоголиков возле пивных магазинов и отправляют их в воинские части, где не хотят принимать таких «бойцов».
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта вот растяжка ТЦК – с одной стороны, дай план, с другой стороны, дай план по деньгам, она просто разрывает. С другой стороны, есть системная проблема другого плана – ТЦК работают исключительно на цифру, то есть all people equal, все люди равны. И это правда, если речь идет о достоинстве и о правах. А если речь идет о качестве солдата, то мотивированный, здоровый, тренированный солдат, один боец, лучше десятков алкоголиков, которых мобилизовали где-то под пивнушкой в деревне и сугубо формальным ВЛК передали в части. Я знаю не один случай, когда эти бусы, которые возят между частями, просто умоляют, просят, едва ли магарыч не ставят, заберите. А командирам такой не нужен боец, потому что он – проблема, а не решение проблемы», – заявил Друзенко.
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