Украинские ТЦК ради выполнения плана по численности мобилизованных хватают алкоголиков возле пивных магазинов и отправляют их в воинские части, где не хотят принимать таких «бойцов».

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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