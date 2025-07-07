ТЦК мобилизует алкашей ради плана. Части отказываются их принимать – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
07.07.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские ТЦК ради выполнения плана по численности мобилизованных хватают алкоголиков возле пивных магазинов и отправляют их в воинские части, где не хотят принимать таких «бойцов».

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские ТЦК ради выполнения плана по численности мобилизованных хватают алкоголиков возле пивных магазинов и...

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«Эта вот растяжка ТЦК – с одной стороны, дай план, с другой стороны, дай план по деньгам, она просто разрывает. С другой стороны, есть системная проблема другого плана – ТЦК работают исключительно на цифру, то есть all people equal, все люди равны. И это правда, если речь идет о достоинстве и о правах. А если речь идет о качестве солдата, то мотивированный, здоровый, тренированный солдат, один боец, лучше десятков алкоголиков, которых мобилизовали где-то под пивнушкой в деревне и сугубо формальным ВЛК передали в части. Я знаю не один случай, когда эти бусы, которые возят между частями, просто умоляют, просят, едва ли магарыч не ставят, заберите. А командирам такой не нужен боец, потому что он – проблема, а не решение проблемы», – заявил Друзенко.

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