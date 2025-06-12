«Таурусы» для Украины раскололи Германию

Елена Острякова.  
12.06.2025 12:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Вопрос о поставках ракет «Таурус» на Украину расколол Германию.

Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос о поставках ракет «Таурус» на Украину расколол Германию. Об этом депутат бундестага от...

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«Восточные немцы не подвластны пропаганде СМИ. На западе ФРГ привыкли жить хорошо, привыкли к тому, что все было относительно просто. Они не готовы поверить в том, что СМИ Германии вдруг стали подвержены пропаганде и откровенно лгут им очень во многом. Они не готовы мыслить критически. Такая же позиция сохраняется и по ракетам «Таурус».

Большинству людей в Германии непонятно, что означают поставки «Таурусов» Украине. По сути дела, это риск нападения России на Германию. Люди ничему не научились из уроков истории. Я не понимаю, как все могло зайти так далеко. Это не война Германии, мы не должны в нее вмешиваться. Лучше держаться подальше и насколько это возможно модерировать мирный процесс», – заявил политик.

При этом он уверен, что ни немцы, ни мигранты, проживающие в Германии, не хотят воевать лично.

«Я абсолютно убежден, что в Европе никто не готов взять оружие в руки и отправиться воевать против России. Я не знаю ни одного человека, который бы говорил, что хочет воевать против России. Мне кажется, это самый большой барьер. И это то, что дает мне надежду. Что касается мигрантов, мне кажется, их это интересует еще меньше. Они точно не хотят отправляться воевать на чужой войне», – сказал Котре.

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