Вопрос о поставках ракет «Таурус» на Украину расколол Германию.

Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восточные немцы не подвластны пропаганде СМИ. На западе ФРГ привыкли жить хорошо, привыкли к тому, что все было относительно просто. Они не готовы поверить в том, что СМИ Германии вдруг стали подвержены пропаганде и откровенно лгут им очень во многом. Они не готовы мыслить критически. Такая же позиция сохраняется и по ракетам «Таурус».

Большинству людей в Германии непонятно, что означают поставки «Таурусов» Украине. По сути дела, это риск нападения России на Германию. Люди ничему не научились из уроков истории. Я не понимаю, как все могло зайти так далеко. Это не война Германии, мы не должны в нее вмешиваться. Лучше держаться подальше и насколько это возможно модерировать мирный процесс», – заявил политик.