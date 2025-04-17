«Таурусами» Мерца лучше разбомбить Новороссийск, чем Крымский мост – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гораздо эффективнее бить ракетами по НПЗ, чем потратить огромный ресурс на Крымский мост, чтобы разбить пару пролётов, которые за месяц восстановят.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал слова нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который «пообещал Украине «Таурусы», чтобы она могла ударить по Крымскому мосту».

«Того количества, которое нам нужно для тех же «Тауросов», нам столько не дадут. Это недешёвые средства поражения, и их вам не дадут десятками тысяч, даже тысячами не дадут. Это будут такие уколы, укусы против слона… Для меня лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод с гораздо большим эффектом. Давайте спалим Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, чем «играться» в тот же мост… С моей точки зрения, потратить огромное количество ресурсов на мост, который всё равно русские будут в состоянии восстановить… Это же простые вещи, все думают, что ракета – это чудо-оружие, но в той ракете не так много взрывчатки против той металлической конструкции, которую представляет собой этот мост. И снести два-три пролёта?», – говорит Кривонос.

Он считает, что мост восстановят за пару месяцев.