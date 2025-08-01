Тарифы в обмен на русофобию: Трамп заключил с ЕС большую антироссийскую сделку
Дональд Трамп заключил с Европой сделку, согласно которой ЕС будет покупать американское оружие и согласится на высокие тарифы для своих товаров, а Вашингтон в ответ займёт жёсткую антироссийскую позицию.
Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы знаете, недавно Трамп подписал это соглашение в Шотландии с Урсулой фон дер Ляйен, в котором европейцы фактически капитулировали перед всеми торговыми требованиями Трампа.
Условием было то, что мы будем поддерживать консенсус западных держав по Украине, который, по сути, заключается в том, что Россия плохая и должна быть уничтожена. И частью сделки было то, что европейцы будут покупать у нас много оружия, чтобы передать его украинцам.
Но с этим есть только три проблемы. У нас нет оружия, у европейцев нет денег, а у украинцев нет военной силы. В остальном это отличная идея. Но кроме этих трех факторов», – иронически заметил Джатрас.
«Они столкнулись с катастрофической ситуацией, когда дело доходит до происходящего на поле боя. У них просто нет средств, чтобы помочь Украине.
Киевский режим рушится. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но это действительно заставляет русских задуматься о том, как они хотят действовать дальше.
Я думаю, что русские надеялись, что даже если не будет решения по войне, они смогут восстановить нормальные дипломатические отношения и даже небольшие экономические связи. Но теперь это вряд ли произойдет.
Даже эти небольшие достижимые цели, которые Вашингтон мог бы поставить перед собой, рушатся – потому что у них максималистская позиция, что Россия должна капитулировать.
И если вы посмотрите на то, что происходит, они не думают, что смогут победить, но все еще надеются избежать поражения. Они все еще думают, что могут нанести большой ущерб России и заставить ее согласиться на менее максималистские условия», – добавил он.
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