Танкам визы не нужны: Россия должна возродиться – переобувшаяся либералка Латынина хочет отомстить Западу

12.11.2025 19:23
Отмена европейских многоразовых виз для россиян – это прямое свидетельство того, что Запад не рассматривал как равных себе даже поливавших грязью Россию оппозиционеров и продавшуюся ему часть элиты.

С таким прозрением беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина выступила в эфире антироссийского канала-иноагента «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас происходит момент истины – когда все эти люди торговали услугой по отмене россиян, выяснилось, что, поскольку армию невозможно отменить, танки визы не спрашивают, представляете, какая жалость у европейских чиновников.

Надо им было бы приехать на поле битвы под Запорожье, сказать российским солдатам: «А где ваши визы, у вас же визы нет». И сразу бы они остановились…

И все эти люди, которые думали, что у них будет лицензия на отмену тех или иных разновидностей русских, обнаружили – что отменяют именно их, потому что только до них можно дотянуться. И, конечно, у них маленькая истерика», – сказала Латынина.

По ее мнению, этот факт должен раскрыть глаза на то, что далеко не Владимир Путин виноват в том, что мечте о евроинтеграции для российских либеральных элит не суждено воплотиться:

«Это очень важное событие – ведь, что нам объясняла российская оппозиция: «Вытрем сопли, встанем на колени, выплатим репарации и нас примут в Европу». И европейские чиновники не просто объяснили – обосновали, технически-то это неважное дело, оно касается очень небольшого количества людей, – что вам, представителям второсортной нации, в Европе не место, сколько вы ни старайтесь.

И мне кажется, это очень важно. Это то, что в России элита услышала, это – тектонический поворот. Потому что 30 лет страна стремилась на Запад, 30 лет элита стремилась в Европу, очень многие рассматривали Путина как человека, «который единственный мешает этому процессу, а так бы нас давно уже приняли».

Теперь же, по словам Латыниной, единственный выход для России – это возродить былое могущество и проект большой страны, разрушенный три десятилетия назад.

«Еще раз повторяю – танки визы не спрашивают. Получается, что 30 лет назад, с лишним, для того, чтобы попасть на Запад, мы уничтожили свою страну, которая собиралась несколько сотен лет в большой российский проект, а в результате мы не только не получили какого-то уважения – с нас посмеялись и потыкали палкой, чего и заслуживают те элиты, которые такую вещь со своей страной сделали.

И сейчас есть только одна возможность – это потихонечку собираться, строить страну заново. Потому что только если страна является сильной, процветающей и технически прогрессивной, только таким способом можно заслужить уважение от людей, которые вас рассматривают как стратегического противника».

