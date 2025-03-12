Тактика Трампа по отрыву Москвы от Пекина не сработает – демократы призвали возобновить антироссийские финансовые интервенции

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Конгресс при выделении средств должен учитывать, что главные противники США это Китай и Россия.

Об этом старший научный сотрудник Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона Дэниел Кочис заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, оторвать одного противника от другого просто невозможно. Общая цель Китая и России — изолировать свои незаконные режимы и силой покончить с мировым порядком, возглавляемым Западом. И как следствие — ослабить влияние и мощь США. Это сближает Пекин и Москву, и США не смогут этому противостоять», – сказал Кочис.

Он считает, что нерационально использовалась лишь малая доля средств, выделяемых зарубежным странам.

«Нам просто нужно конкурировать. Это соревнование, в котором США не могут позволить себе проиграть. Мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы максимально увеличить наше преимущество. Один из таких мощных инструментов — это иностранная помощь. При оказании помощи нужно всегда помнить, что главное — это национальные интересы США», – вещал Кочис.

Он считает, что США должны стремиться контролировать Евразию, уделяя особое внимание Балканам, Арктике, Молдове и Украине.