Тактика Трампа по отрыву Москвы от Пекина не сработает – демократы призвали возобновить антироссийские финансовые интервенции
Конгресс при выделении средств должен учитывать, что главные противники США это Китай и Россия.
Об этом старший научный сотрудник Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона Дэниел Кочис заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По моему мнению, оторвать одного противника от другого просто невозможно. Общая цель Китая и России — изолировать свои незаконные режимы и силой покончить с мировым порядком, возглавляемым Западом. И как следствие — ослабить влияние и мощь США. Это сближает Пекин и Москву, и США не смогут этому противостоять», – сказал Кочис.
Он считает, что нерационально использовалась лишь малая доля средств, выделяемых зарубежным странам.
«Нам просто нужно конкурировать. Это соревнование, в котором США не могут позволить себе проиграть. Мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы максимально увеличить наше преимущество.
Один из таких мощных инструментов — это иностранная помощь. При оказании помощи нужно всегда помнить, что главное — это национальные интересы США», – вещал Кочис.
Он считает, что США должны стремиться контролировать Евразию, уделяя особое внимание Балканам, Арктике, Молдове и Украине.
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