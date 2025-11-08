Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Остатки гарнизона ВСУ теоретически могут покинуть Красноармейск (Покровск) уже лишь в ночное время малыми группами, бросая технику и вооружение.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема в том, что красные линии, о которых знает любой курсант военного училища, после которых поздно пить боржоми, они давным-давно пройдены. И любому человеку, который смотрит на карту, понятно, что если и уходить, то – инфильтрация, малыми группами в тёмное время суток, бросая технику, вооружение.

Но это же как-то не вяжется с той благостной картинкой, которую у нас генерируют, ведь вкладывать деньги в заведомо проигрышное предприятие наши партнёры тем более не будут, а значит, надо создать иную картинку. Но только не путайте туризм с эмиграцией, а реальную войну с войной на телеэкране», – сказал Золотарёв.

«Ситуация гораздо хуже. Очередной пример того, что политическая целесообразность взяла вверх над военной необходимостью, а платить – человеческими жизнями, кровью и материальными потерями», – сокрушался укро-эксперт.