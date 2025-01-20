Тактические продвижения ВС РФ по всему фронту переходят в оперативные – укро-эксперт
Нельзя назвать продвижения ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях незначительными, поскольку такие же тактические успехи имели место перед падением Угледара, Курахово и продолжающимся полным ходом окружением Красноармейска (Покровска).
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Денис Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет продвигаться, пытается продвигаться, эти продвижения носят тактический характер. Хотя, мы знаем, что с тактических продвижений накапливаются оперативно-тактические.
Под Угледаром мы слышали о тактических продвижениях, а потом – потеряли. Далее переместилась ситуация под Курахово – тоже, хотя, Генштаб официально не сообщал об этом, но видим, что мы его тоже потеряли. То же самое о Большой Новосёлке и Покровске, там тактические продвижения, но мы сейчас говорим о том, что враг пытается создать условия для окружения.
Лимано-Купянское направление – враг будет и дальше пытаться там прогрызать оборону. На Купянщине на западном берегу Оскола у него есть плацдарм. Была информация, что мы пытаемся его сбить, но точных данных нет. И там враг будет продолжать атаковать», – сказал Попович.
«Однако сейчас мы видим смещение фокуса туда, где, по мнению врага, он может достичь успехов. Это Покровское и, прежде всего, Новопавловское направление, где Большая Новосёлка, и где продолжение его продвижения западнее Курахово. Также, к сожалению, есть продвижения в Часовом Яре и Торецке», – грустил укро-эксперт.
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