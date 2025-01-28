Такой «Open» нам не нужен! В кириллическом Крыму дадут бой латинице

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В феврале парламент Крыма займется переводом рекламных вывесок и названий с латиницы на кириллицу. Для этого из парламентариев, сотрудников профильных министерств и рекламщиков создадут рабочую группу, которая разработает региональные требования к оформлению вывесок.

На совещании в парламенте по этому вопросу речь шла о разработке нормативной базы по регулированию наружных вывесок в республике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Симферополе требования по языку внесли в правила благоустройства, и как заверил глава администрации Михаил Афанасьев, вывески на латинице профильный департамент не согласовывает. За несоблюдение правил город собирается увеличить размер штрафов.

Пилотный проект по замене вывесок с ноября прошлого года проводится в селе Красногвардейское. По словам первого зампреда парламента Сергея Цекова, опыт сельского поселения будет учтен, особенно в проблемных моментах.

Накануне в эфире телеканала «Миллет» Цеков пояснил, что считает крайне важным сохранить в Крыму кириллический алфавит.

«Наш алфавит для всех языков – для русского, украинского, крымско-татарского. То есть, наши три государственных языка на кириллическом алфавите. Я боролся и буду бороться с латиницей, засильем иностранных слов, с вывесками иностранными. Я вообще не понимаю: подходишь к двери – написано «Open». Это что значит, «Открыто» нельзя написать, а надо написать «Open»? И так далее и тому подобное. Как говорится, работы в этом плане непочатый край. Думаю, вы её увидите, почувствуете, и у меня есть ощущение, что очень много у меня будет союзников, и уже сейчас есть, союзников в этом вопросе», – отметил вице-спикер.

В украинский период мультиязычный подход к вывескам и указателям был продиктован требованиями к туристической навигации, которую в Крыму обустраивали за счет западных грантов.