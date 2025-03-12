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Всякого, кто интересовался, на что пошли средства, выделенные на Украину, администрация Байдена записывала в агенты Путина.

Об этом бывший помощник госсекретаря США Илим Поблет заявила на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешняя помощь должна иметь четко определенные цели и задачи. Что касается Украины, этого никогда не было. Когда сенатор запросил отчет, чтобы выяснить, как использовались средства, кто был конечными получателями, использовались средства на то, на что Конгресс их выделял, его назвали агентом Путина», – сказала Поблет.

По ее словам «некоторые люди идут на все, чтобы скрыть информацию от Конгресса».