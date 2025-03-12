Такого ещё не было: все средства на Украину расходовались абсолютно бесконтрольно — бывшая чиновница при Байдене

Елена Острякова.  
12.03.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Всякого, кто интересовался, на что пошли средства, выделенные на Украину, администрация Байдена записывала в агенты Путина.

Об этом бывший помощник госсекретаря США Илим Поблет заявила на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всякого, кто интересовался, на что пошли средства, выделенные на Украину, администрация Байдена записывала в...

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«Внешняя помощь должна иметь четко определенные цели и задачи. Что касается Украины, этого никогда не было. Когда сенатор запросил отчет, чтобы выяснить, как использовались средства, кто был конечными получателями, использовались средства на то, на что Конгресс их выделял, его назвали агентом Путина», – сказала Поблет.

По ее словам «некоторые люди идут на все, чтобы скрыть информацию от Конгресса».

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