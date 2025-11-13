Такими темпами в Польше скоро начнут линчевать за «мову» – укро-журналист

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 20:54
  Киев
Поляков раздражает один только вид украинцев, они «агрессируют», едва заслышав украинскую «мову».

Об этом на канале «История для взрослых» заявил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня печальные предчувствия, что таких плохих взаимоотношений с поляками у нас не было очень давно, и такое ощущение, что они будут только ухудшаться. Потому что эта волна, которую поднимают польские политики, только обостряется. И они все повёрнуты на прошлом, польское общество очень на этом зациклено.

Даже сами польские медиа и социологи пишут, что рано или поздно это нагнетание в прессе, в СМИ – доведёт до того, что начнутся суды Линча, взрыв этой агрессии», – тревожился бандеровец.

«Ну, это видно. Они слышат украинский язык – они агрессируют, ты это эмоционально чувствуешь, что меня не воспринимают как приятеля, который приехал, а воспринимают как врага.

Как волынского убийцу, палача польского народа. И лучше не становится, истерика нагнетается, и трудно сказать, чем это закончится», – жаловался Криштопа.

