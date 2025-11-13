Такими темпами в Польше скоро начнут линчевать за «мову» – укро-журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поляков раздражает один только вид украинцев, они «агрессируют», едва заслышав украинскую «мову».

Об этом на канале «История для взрослых» заявил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня печальные предчувствия, что таких плохих взаимоотношений с поляками у нас не было очень давно, и такое ощущение, что они будут только ухудшаться. Потому что эта волна, которую поднимают польские политики, только обостряется. И они все повёрнуты на прошлом, польское общество очень на этом зациклено. Даже сами польские медиа и социологи пишут, что рано или поздно это нагнетание в прессе, в СМИ – доведёт до того, что начнутся суды Линча, взрыв этой агрессии», – тревожился бандеровец.