Такер Карлсон: Сотни лет Запад пытается захватить ресурсы России

Россия для США – гораздо более лакомая добыча, чем Гренландия, но проблема в том, что за столетия Западу не удавалось захватить русское государство.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

