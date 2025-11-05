Так кто тут «боится своего народа»? Высшие чиновники США переезжают на военные базы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По данным The Atlantic, в США разворачивается беспрецедентная ситуация: ряд высших чиновников государства, включая госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и других, приняли решение покинуть свои резиденции и перебраться на военные базы в окрестностях Вашингтона. Причиной столь экстраординарной меры стало недавнее убийство известного консервативного активиста Чарли Кирка,.

Военные базы выбраны не случайно, ибо они обладают: многоуровневой системой охраны; защищённой инфраструктурой связи; автономными системами жизнеобеспечения; возможностью быстрого исполнения эвакуационных планов.

Официальные заявления подчёркивают, что мера носит превентивный характер. В них, в частности, указывается на рост враждебности — спецслужбы зафиксировали увеличение количества анонимных угроз в адрес публичных фигур. Отмечается также и символическое значение происходящего — убийство Кирка воспринимается как атака на консервативный электорат, что может спровоцировать ответные действия.

Решение о переезде вызвало неоднозначную реакцию:

Трамписты считают меру оправданной, указывая на беспрецедентный уровень политической напряжённости. Демократическая паства называют её избыточной, опасаясь, что это усилит атмосферу страха и подорвёт доверие к институтам власти.

Ведь подобные шаги обычно предпринимаются лишь в условиях объявленного чрезвычайного положения; подтверждённых данных о готовящихся атаках; масштабных гражданских беспорядков. Но в данном случае ни один из этих критериев формально не выполнен.

Переезд высших чиновников на военные базы может иметь ряд долгоиграющих последствий: ухудшение имиджа страны как находящейся в состоянии все более явного кризиса, усложнение координации между ведомствами из‑за сидения по разным базам, рост тревожности среди населения, интерпретация шага как признака надвигающейся угрозы.

Кроме того, возникает вопрос о финансовых затратах: содержание чиновников на военных объектах требует дополнительных ресурсов.

Ситуация с переездом высших должностных лиц США на военные базы демонстрирует глубину политических противоречий в стране. Хотя официально мера и позиционируется как временная и профилактическая.

Нельзя сказать, что укрывание топ-чиновников на военных базах США при Трампе событие уникальное. Подобные меры были предприняты во времена президентства Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, но на то причиной была внешняя террористическая угроза.

В данном же случае, сложившаяся ситуация является одним из самых заметных маркеров того, что США переживают период повышенной уязвимости в сфере внутренней безопасности, что совершенно не вяжется с надуванием щек в рамках сохранения гегемонии на внешнем контуре.