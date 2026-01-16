Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уровень коррупции в украинской армии с каждым годом лишь набирает обороты – и мало зависит от смены главнокомандующих.

Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока Зеленский своё мародёрское шобло открыто не отодвинет [главком ВСУ Сырский останется]. И Сырский там нужен для чего? Он ничего не видит, ничего не слышит. При нём можно грабить армию, при нём можно накрутки делать 200−300% на поставках всего. От яиц до ракет баллистических, от «Fire Point». Вот, и Сырский будет молча брать», – возмущался «Грин».

Ведущий уточнил, не было ли такого же при предыдущем главкоме ВСУ Валерии Залужном.