Сырский бросил на Донбасс уже большую часть стратегических резервов

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С ноября месяца главком ВСУ Александр Сырский, чтобы остановить российское наступление на Донбассе, бросил уже 9 из 14 подготовленных на Западной Украине и за рубежом свежих бригад.

Об этом в видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проанализировать совокупность карт, то продвижение российской армии по площадям в декабре в два раза меньше, чем в ноябре. И во многих украинских медиа появились обнадёживающие мысли, что мы присутствуем при истощении наступательного порыва российской армии. … Очень любопытную информацию получили совсем недавно, что с ноября – всё начало зимы Сырский последовательно вводил на самых острых участках свежие резервы – это бригады 150-й серии, недавно сформированные на Западной Украине и за рубежом, обучались иностранными инструкторами, считаются полноценными, большими подразделениями. Он их вводил, чтобы затормозить российское продвижение. И не менее 9 бригад. Это из тех 14-ти, о которых Зеленский говорил летом, подавляющая часть. Эти бригад, сформированные с нуля, у них и считаются стратегическим резервом. …Получается, что Сырский за этот зимний месяц и начало января израсходовал на то, чтобы затормозить российское наступление, значительную часть стратегического резерва», – сказал Ширяев.

А значит, подытожил он, спешить с выводами не надо.