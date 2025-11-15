Сырский боится убирать из-под Киева последний боеспособный резерв ВСУ
У ВСУ закончились боеспособные резервы, которые могли бы остановить продвижение российских войск. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никогда контрнаступление не наносится войсками, которые стоят на линии фронта – уставшими, измождёнными. Из-за их спины выдвигается резерв, и идет в контрнаступление, вот тогда ты можешь рассчитывать на мощный контрудар. Украинцы, в принципе, демонстрируют сейчас контрудары, не контрнаступление.
И есть еще один вид резерва, на крайний случай, с ним никогда стараются не расставаться, только если вдруг противник прорвался. В советской теории он назывался противотанковый резерв с мобильной инженерной группой. Танки тогда были самым важным средством прорыва», – сказал Ширяев.
«Были времена, когда у ВСУ в стратегическом резерве выведены были полдюжины бригад хорошей комплектации. Сейчас последний корпус резервный находится под Киевом у Сырского. Он его не трогает.
Поэтому он не может помочь войскам, которые отступают на юге, в зоне наступления группировки войск Восток. У него сил нет на два фронта одновременно.
Это начинается непрерывная череда тактических кризисов, они учащаются», – обрисовал ситуацию выступающий.
