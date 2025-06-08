Связь в Херсонской области РФ лучше крымской – замминистра «цифры» региона

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Власти Херсонской области используют систему, которая позволяет «тыкать носом» сотовых операторов в проблемные места – на основании реальной карты зоны покрытия.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Связь работает неплохо. Не лучше, чем в столице, но лучше, чем в Крыму – это точно. Нам получилось это сделать совместно с нашими коллегами из сотовых операторов. Мы сейчас строим некую публичную карту зоны покрытия области. Проект был апробирован в Ленинградской области до этого. Что даёт эта система? Она позволяет получить объективный тест состояния сетей и покрытия. Мы выходим на такое предложение, что наши пользователи, кто хочет участвовать, устанавливают бесплатное приложение, и оно постоянно тестирует качество сети и передаёт нам её состояние. Соответственно, мы уходим от таких плановых профессиональных замеров силами наших специалистов или силами специалистов сотовых операторов, а строим объективную картину», – рассказал Шпир.