Связь в Херсонской области РФ лучше крымской – замминистра «цифры» региона
Власти Херсонской области используют систему, которая позволяет «тыкать носом» сотовых операторов в проблемные места – на основании реальной карты зоны покрытия.
Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Связь работает неплохо. Не лучше, чем в столице, но лучше, чем в Крыму – это точно. Нам получилось это сделать совместно с нашими коллегами из сотовых операторов. Мы сейчас строим некую публичную карту зоны покрытия области. Проект был апробирован в Ленинградской области до этого. Что даёт эта система? Она позволяет получить объективный тест состояния сетей и покрытия.
Мы выходим на такое предложение, что наши пользователи, кто хочет участвовать, устанавливают бесплатное приложение, и оно постоянно тестирует качество сети и передаёт нам её состояние. Соответственно, мы уходим от таких плановых профессиональных замеров силами наших специалистов или силами специалистов сотовых операторов, а строим объективную картину», – рассказал Шпир.
«Объективная картина нам позволит увидеть белые пятна, где чего-то не хватает, и где при этом живёт какое-то количество граждан, которые могут попасть в сложную жизненную ситуацию, оставшись без связи. И мы сможем очень-очень настоятельно рекомендовать сотовым операторам посмотреть в эту сторону и построить там базовую станцию, выгодно – не выгодно, но это некая социальная миссия.
Мы в ноябре подписали соглашение, и наша задача просто интегрировать продукт, развернуть и построить эту карту. Будет публичная информация, будет закрытая техническая, которой мы будем делиться и тыкать носом наших операторов, что здесь есть какие-то недоработки. И они не смогут возражать, потому что эта карта объективна, она померена тысячами граждан, а не двумя специалистами, как обычно», – объяснил чиновник.
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