СВО заметно улучшила торговлю России с Бразилией

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Торговый оборот между Россией и Бразилией составляет 9 млрд долларов в год, и может удвоиться.

Об этом академический директор Бразильского центра международных отношений CEBRI Фелисиано де Са Гимарайеш заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из последствий санкций против России стало улучшение наших торговых взаимоотношений. Мы видим, что Бразилия все больше экспортирует в Россию и импортирует из нее. Сотрудничество выросло. Появилась политическая возможность реформировать мировые институты и экономическая возможность.

После начала СВО эти процессы только ускорились, возможности выросли многократно», – сказал де Са Гимарайеш.

По его словам, Бразилия, которую он считает частью западного мира, в последние годы стала больше торговать с Азией, чем с Европой. Так, в Индонезию она поставляет больше товаров, чем в Германию, а в Азию, без Китая, больше, чем в ЕС.