СВО поможет преодолеть глобальный системный кризис без обмена ядерными ударами – политолог

Максим Столяров.  
31.10.2025 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 19
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Через три-пять лет у Запада может не остаться ресурсов на продолжение войны, и они будут вынуждены пойти на переговоры.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через три-пять лет у Запада может не остаться ресурсов на продолжение войны, и они...

«Как у всякой разрушающейся системы, ресурсы Запада исчерпываются с нарастающей скоростью. Они исчерпываются значительно быстрее, чем изначально предполагали его лидеры.

Поэтому вариант проигрыша войны на истощение в ближайшие 3-5 лет для Запада является весьма вероятным», – сказал Ищенко.

По его мнению, Украина – выгодное для России поле боя, на котором Москва может дождаться истощения ресурсов Запада.

«Мы получаем шанс избежать прямого конфликта, который почти гарантированно перерастет в ядерный, и дождаться того момента, когда у Запада просто не останется хорошей игры, кроме переговоров.

Это не значит, что он не выберет плохую, но это увеличивает шанс того, что он пойдет на конструктивные переговоры, и что мы впервые в истории человечества преодолеем системный кризис без глобального столкновения», – резюмировал политолог.

