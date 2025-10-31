СВО поможет преодолеть глобальный системный кризис без обмена ядерными ударами – политолог
Через три-пять лет у Запада может не остаться ресурсов на продолжение войны, и они будут вынуждены пойти на переговоры.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как у всякой разрушающейся системы, ресурсы Запада исчерпываются с нарастающей скоростью. Они исчерпываются значительно быстрее, чем изначально предполагали его лидеры.
Поэтому вариант проигрыша войны на истощение в ближайшие 3-5 лет для Запада является весьма вероятным», – сказал Ищенко.
По его мнению, Украина – выгодное для России поле боя, на котором Москва может дождаться истощения ресурсов Запада.
«Мы получаем шанс избежать прямого конфликта, который почти гарантированно перерастет в ядерный, и дождаться того момента, когда у Запада просто не останется хорошей игры, кроме переговоров.
Это не значит, что он не выберет плохую, но это увеличивает шанс того, что он пойдет на конструктивные переговоры, и что мы впервые в истории человечества преодолеем системный кризис без глобального столкновения», – резюмировал политолог.
