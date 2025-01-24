СВО подошла к своей главной развилке – председатель Госсовета Крыма

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Военный конфликт на Украине подошел к определенной черте, за которой либо мир на наших условиях, либо СВО, но уже в других масштабах.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много раз говорил, что мы подошли к развилке. Суть этой развилки — либо будет мир на наших условиях, на тех условиях, которые мы для себя считаем приемлемыми, либо это новый виток. Новый виток неконтролируем. Если посмотреть внимательно на всех акторов, сложно прогнозировать, когда (он закончится). Поэтому я говорю: не меньше трех лет ещё будет продолжаться СВО. Тогда, конечно, нужна совершенно другая стратегия. Думаю, что руководство так и будет делать, потому что цели должны расширяться. Мы уже на границе Днепропетровской области, где есть русские люди, русскоориентированные. Я имею в виду, русско-цивилизационные. Они ждут, они не понимают, что дальше. Придем мы к ним, освободим ли мы их или не освободим. Это вопросы, которые висят на поверхности», – отметил он.

Спикер вновь высказал убеждение, что будущее Украины печально, и государством она останется только на бумаге. Восстановить разрушенные города, отстроенные мощью Советского союза, Украине будет не под силу, и страна превратится в дикое поле, где будут заправлять банды демобилизованных ВСУшников.