«СВО начали с обидно низкого уровня подготовки и сказок о гигантских возможностях» – Сладков
За время СВО российская армия сделала гигантский скачок и уже совершенно не похожа на вооружённые силы, с которыми РФ начинала спецоперацию.
Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы начали с наших «гигантских возможностей», когда, сидя в кресле, начальник Генштаба мог управлять действиями отдельно взятого солдата на поле боя, всё под контролем. Потом выяснилось, что это фуфло.
Всё, что нам рассказывали про национальный центр обороны – это всё сказки. У нас были станции Р-159, телефонный аппарат 1957 года образца, сомнительного качества по закрытости радиообмена средства связи. Ничего у нас не было, мы начали с обидного низкого уровня обеспечения армии необходимыми механизмами, которые обеспечивают бесперебойную связь и управление. Плюс ко всему, отсутствие опыта,..
Всё, что происходит сейчас – это гигантский шаг в сторону нашей цели – лучшей армии в мире. У нас уже есть опытнейшие командиры отделений строевых, которые руководят своими людьми в ходе штурмовых действий, в ходе обеспечения процесса, огневой поддержки. У нас ротные просто шикарные, у нас комбаты, у нас уже Генштаб умеет воевать дивизиями, а не отдельными людьми…
Сейчас войдите в любой пункт управления бригады или дивизии, вы попадаете в подземный замаскированный зал, как будто это центр управления космонавтами», – рассказал Сладков.
«Этот рост, который мы наблюдаем, он воплощён повышением качества боевого обеспечения войск с гигантским участием населения, бизнеса, с постепенным ростом участия государства.
Государство должно полностью вытеснить гуманитарщиков. Но не приказом – «пошли отсюда», а большое спасибо, вы спасли Родину, теперь мы…
Да, не хватает боеприпасов сегодня всё равно, да, не хватает БПЛА, да, мы испытываем какие-то проблемы, но они уже не проблемы начального периода СВО», – заключил военкор.
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