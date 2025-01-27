«СВО начали с обидно низкого уровня подготовки и сказок о гигантских возможностях» – Сладков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За время СВО российская армия сделала гигантский скачок и уже совершенно не похожа на вооружённые силы, с которыми РФ начинала спецоперацию.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы начали с наших «гигантских возможностей», когда, сидя в кресле, начальник Генштаба мог управлять действиями отдельно взятого солдата на поле боя, всё под контролем. Потом выяснилось, что это фуфло. Всё, что нам рассказывали про национальный центр обороны – это всё сказки. У нас были станции Р-159, телефонный аппарат 1957 года образца, сомнительного качества по закрытости радиообмена средства связи. Ничего у нас не было, мы начали с обидного низкого уровня обеспечения армии необходимыми механизмами, которые обеспечивают бесперебойную связь и управление. Плюс ко всему, отсутствие опыта,.. Всё, что происходит сейчас – это гигантский шаг в сторону нашей цели – лучшей армии в мире. У нас уже есть опытнейшие командиры отделений строевых, которые руководят своими людьми в ходе штурмовых действий, в ходе обеспечения процесса, огневой поддержки. У нас ротные просто шикарные, у нас комбаты, у нас уже Генштаб умеет воевать дивизиями, а не отдельными людьми… Сейчас войдите в любой пункт управления бригады или дивизии, вы попадаете в подземный замаскированный зал, как будто это центр управления космонавтами», – рассказал Сладков.