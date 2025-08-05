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России нужно было начинать СВО еще в 2014-м году, а закончиться спецоперация должна ужином с крымским вином на набережной Одессы.

Об этом в эфире видеоблога «Дневник хача» заявил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лебедев назвал президента Украины Владимира Зеленского «злобным карликом», отобравшим у него две квартиры в Киеве.

«(СВО должна закончиться, – авт.) ужином в Одессе. С хорошим крымским вином на набережной или на французском бульваре. Исключительно женщины в национальных одеждах, с хлебом-солью, должны выйти и сказать: «Угощайтесь – сверху соль, не забудьте посолить. Очень вас любим, ждем, проходите, пожалуйста». Все хорошо, никто ни в кого не стреляет. В моей системе ценностей. Просто так надо было сделать в 2014 году. А довели до того, что сейчас происходит», – заявил Лебедев.

Кроме того, дизайнер раскритиковал Россию за то, что она сразу не обозначила свою позицию, жестко заявив, что ее войска заходят в Донбасс для защиты национальных интересов в 2014-м году.