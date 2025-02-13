Свершилось: первый с начала СВО телефонный разговор президентов США и России состоялся. О чем они говорили?

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Доналтд Трамп объявил о том, что у него состоялся первый после второго вступления в должность, официальный телефонный разговор с Путиным. Произошло это 12 февраля.

По словам американского президента, это был «долгий и очень плодотворный» диалог, в ходе которого он обсудил с российским президентом «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы».

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«Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам [по окончанию войны в Украине]», — сообщил Трамп.

Позднее во время общения с журналистами в Овальном кабинете, он отметил, что Путин выступил против временного перемирия с Киевом:

«Он хочет мира сейчас. Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев», — цитирует Reuters главу Белого дома.

На радостях, Трамп даже заявил о совершенно фантастической, на сегодняшний момент перспективе – своей готовности приехать в Россию и пригласить Путина в США.

«Мы исходим из того, что он приедет сюда, а я отправлюсь туда— цитирует Трампа издание Politico.

Но еще до этого исторического события, предварительная встреча с Путиным может произойти в Саудовской Аравии, как и прогнозировали ранее многие инсайдеры. Когда пройдет их первая встреча, Москва и Вашингтон, по словам Трампа, пока не определились, но ее должны организовать «в не слишком отдаленном будущем», пообещал американский президент.

Также Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, после которого заверил, что тот, «так же, как и Путин, хочет заключить мир».

По его словам, Трамп согласился не принимать Украину в НАТО. Выступая перед журналистами в Белом доме, он заявил, что считает членство Украины в Альянске «нецелесообразным». «маловероятным» и «непрактичным», сославшись на аналогичное мнение главы Пентагона Пита Хегсета.

При этом он заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине, подчеркнув: «Мы хотим, чтобы эта помощь была надежной».

Как сообщает CBS News, Дональд Трамп также ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса:

«Хм, это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война. Вот что я думаю».

Зато американский лидер твердо намерен получить от Зеленского по счетам за всю уже оказанную и будущую помощь, о чем сказал без обиняков. По его словам, направленный на Украину глава Минфина США должен привезти оттуда документ с гарантиями возврата средств, инвестированных в поддержку Киева.