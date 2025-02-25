Судебные иски помешают западным компаниям вернуться на российский рынок

За три года между российскими и западными компаниями накопилось огромное количество взаимных судебных претензий, что сильно помешает их возвращению на российский рынок.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте пофантазируем на тему, что, допустим, сняли санкции, хотя этого не произойдёт быстро. Есть ещё один вопрос, очень серьёзный. Есть уже история за три года накопленных взаимных претензий, в том числе и судебных. Потому что изымалась собственность, нарушались контракты. И с нашей стороны, и с той стороны наши компании, и их компании шли в суды. Ну понятно, мы шли в наши суды, а они шли в свои суды. И каждый суд выносил своё решение. И у всех как бы есть судебные решения разных юрисдикций, и тоже это серьёзный вопрос», – сказал Симонов.