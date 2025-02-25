Судебные иски помешают западным компаниям вернуться на российский рынок
За три года между российскими и западными компаниями накопилось огромное количество взаимных судебных претензий, что сильно помешает их возвращению на российский рынок.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте пофантазируем на тему, что, допустим, сняли санкции, хотя этого не произойдёт быстро. Есть ещё один вопрос, очень серьёзный. Есть уже история за три года накопленных взаимных претензий, в том числе и судебных.
Потому что изымалась собственность, нарушались контракты. И с нашей стороны, и с той стороны наши компании, и их компании шли в суды. Ну понятно, мы шли в наши суды, а они шли в свои суды. И каждый суд выносил своё решение. И у всех как бы есть судебные решения разных юрисдикций, и тоже это серьёзный вопрос», – сказал Симонов.
«Потому что там у «Winter’s Hall» своя точка зрения, но у Газпрома своя точка зрения. У Газпрома украли огромное количество активов: подземные хранилища в Европе, торговые дома, собственность на газопроводы. «Газпром Германия» была компания, ее украли, переименовали вместе со всей собственностью. Что с этим делать?
Вот «Winter’s Hall», допустим, придёт, скажет, это мы погорячились, политика была, хотя я не понимаю, как при таком канцлере они будут возвращаться. Ну, скажет, ну вы у нас вот там Ачимгаз забирали, Газпром скажет, вы у нас вообще украли целый бизнес в Германии. Давайте, значит, будем с вами судиться. И это тоже проблема.
Я думаю, что среди наших слушателей могут найтись люди, которые скажут: «Не пущать! Мы всё про них знаем теперь, теперь мы умные, на порог их не пустим, сами всё будем делать». Но если честно, я могу сказать по секрету, что всё-таки ряд технологий в нефтегазовом бизнесе мы не импортозаместили», – добавил он.
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