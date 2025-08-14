Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России Донбасс является главным направлением.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии «Свобода» (запрещена в РФ) Андрей Ильенко, ныне офицер ВСУ.

«Ни в коем случае не хочу недооценивать другие направления, но после битвы за Киев мы видим, что для врага именно Донбасс все время был в фокусе их стратегии и сейчас продолжает быть», – сказал нацист.

По его словам, все это накладывается на предстоящие переговоры президентов РФ и США на Аляске

«Поэтому, очевидно, сейчас здесь ключевые процессы, и судьба мира действительно, если где-то и решается, то точно не на Аляске, а на Донбассе»,- считает Ильенко.

Он считает, что переговоры на Аляске не приведут к миру, поскольку Россия не отказывается от цели «уничтожения Украины и украинцев как нации».