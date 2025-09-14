Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад предлагает не соглашаться на условия России, а заболтать Москву на переговорах.

Такой вывод следует из интервью президента Финляндии Александра Стубба пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что недавно ее собеседник сказал украинцам, что Финляндии пришлось отдать часть своей территории – СССР, поинтересовавшись, считает ли он, что Финляндия победила во Второй мировой войне.

«Да, потому что мы сохранили независимость, в отличие от стран Балтики. Но мое послание не в том, что Украина должна потерять территории. Мы потеряли де-факто и де-юре, но этого не должно произойти с Украиной», – уклончиво сказал финн.

Он предлагает Украине два этапа для прекращения войны, первый из которых – прекращение огня.

«Об этом я говорил с президентом Зеленским. Например, 90дневное перемирие, когда Зеленский ведет переговоры с Путиным. Второй этап – мирное соглашение. Там уже обсуждаются компенсации и другие вопросы. Но я всегда говорю своим украинским друзьям: как Финляндия, которая стала сильнее после Зимней войны, так и Украина сегодня имеет более сильную идентичность, чем когда-либо. Международный статус Украины тоже сильнее, чем когда-либо», – уверяет Стубб.

Напомним, что Россия, владеющая инициативой на фронте, не соглашается на прекращение огня без конкретных договоренностей, резонно полагая, что это время будет использовано киевским режимом и его союзниками для передышки и восстановления сил.