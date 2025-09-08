«Строится земля обетованная» – российской молодёжи советуют задуматься о переезде в Сибирь
Быстро развивающаяся Сибирь через пару десятилетий станет землёй обетованной – роскошным регионом, комфортным для жизни и работы.
Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я часто бываю в Сибири, и считаю, что любому молодому, здравомыслящему, амбициозному человеку нужно думать о том, как переехать в Сибирь. Там фантастические возможности.
Это уже земля обетованная, а через двадцать лет станет совсем роскошной, когда мы проведём сибиризацию России. И туда поедет огромное количество людей, как уже едут на Дальний Восток», – сказал Караганов.
«Там очень много возможностей для развития. Сейчас там строится «Сила Сибири», и в радиусе 500 километров от этого газопровода будет создаваться зона развития и комфортной жизни.
Там будут возводиться малые города, многие уже сейчас прекрасны. А если туда протянуть газ, там будет очень комфортно жить. Тем более, и погода там улучшается, в ряде регионов она гораздо приятнее, чем в Москве.
Поэтому, если бы мне было 25-35 лет, я бы точно двинулся туда», – подытожил он.
