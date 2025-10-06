«Страшно далеки они от России». Прозревший либерал — о «политэмиграции» и релокантах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Через 3,5 года после начала СВО в рядах российских либеральных протестунов наблюдается медленное мучительное прозрение. Не то чтобы повальное, но уже заметное невооруженным глазом.

Характерный пример – недавнее интервью Михаила Конева, бывшего функционера партии «Парнас». Для тех, кто забыл, это майдан-контора покойного Немцова, в свое время проводившая шествия под лозунгами «Прости нас, Украина».

Конев интересен тем, что не побоялся раскрыться как человек, прошедший путь от активного участника протестного движения до его принципиального критика.

Конев с сожалением говорит, что значительная часть оппозиции, оказавшись за рубежом, стала продвигать радикальные и оторванные от реальности идеи, вроде «деколонизации» России или экстремистской ЛГБТ-повестки. Это не находит никакого отклика ни в российском обществе в целом, ни даже среди либерально настроенных граждан внутри страны.

Опыт работы в «Открытой России» (признана нежелательной Минюстом РФ и самоликвидировалась), общения с ключевыми фигурами протестного движения, привели его к выводу, что их повестка деструктивна и нежизнеспособна в российских реалиях.

Перековавшийся либерал указывает: для сбежавших на Запад подельников покойного экстремиста Навального, оппо-деятельность была не служением идеалам, а карьерной лестницей. И когда «навальнята» двигали тему коррупции, вместо тщательных расследований и следования фактам, «борьба» была сведена к фабрикации фальшивок и хайпожорству.

Говоря о поддержке ВСУ, Конев призвал проводить четкую границу: те, кто финансово или иным образом помогает врагам России, не должны рассчитывать на возвращение и, тем более, на участие в определении будущего страны.

Однако Конев настаивает, что Россия не должна быть закрыта для тех, кто уехал, руководствуясь страхом или личными обстоятельствами («испуганные патриоты»), но не участвовал в подрывной деятельности.

Дескать, есть ключевое различие — между молчаливым несогласием и активной борьбой против собственной страны. Молчунам, по его словам, «ничего не угрожает», и двери для них открыты. Да и вообще, многие публичные люди смогли бы вернуться, если бы «государство научилось прощать».

В качестве примера «молчаливого несогласия» он почему-то называет актрису Чулпан Хаматову. Хотя жиночка после бегства в Прибалтику не брезговала приходить на митинги русофобов, где звучали оскорбления в адрес президента РФ.

Да и по докладам самой Хаматовой, в Риге ей так захорошело, что отныне русский язык ей в принципе не нужен и по России она не скучает, хотя, немного позже появилось видео из какого-то рижского кабака, где толпа релокантов на 50-летний юбилей актрисули самозабвенно орёт песни «Ласкового мая», включая саму отказницу. Почему не хиты на латышском Лаймы Вайкуле, спрашивается?

Вообще, теме «творческих релокантов» была отведена значительная часть интервью. Основываясь на личных предпочтениях и вкусовщине, Конев настаивал, что российские власть и общество должны «понять и простить» некоторых «талантливых деятелей культурки».

С другой стороны, Конев отметил, что упоротая позиция некогда любимых исполнителей, а ныне иноагентов, — Би-2, Земфиры, ДДТ в корне поменяли восприятие их творчества. Бывшие кумиры и их новые песни потеряли популярность в России, теперь и востребованы разве что в узком кругу отщепенцев.

Несмотря на некоторую сумбурность и местами нелогичность, позиция Михаила Конева — это взгляд человека, который разочаровался в прежних идеалах, увидев неприглядную изнанку.

Надо отметить, что Конев в своем прозрении не одинок. В пабликах бывших «навальнят» можно встретить признания в духе: «Зря я в 2012-м на протесты выходила. Лучше бы в универе как следует училась».