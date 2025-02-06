«Страшная сенсация» от Арестовича: Путин на самом деле воюет с USAID на Украине
Президент России Владимир Путин на самом деле воюет не с Украиной, а с американской организацией USAID, которая недавно была закрыта, но финансировала колоссальное количество СМИ и программ по промывке мозгов украинцев.
Об этом бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Создана была машина гигантской когнитивной войны, задача которой была – отбить украинцам голову, внушить им нереальные идеалы и продать их на войну с Россией. В какой-то момент ей дали команду, и она успешно действовала, и привела нас к войне с Россией. Все очень просто.
Я сейчас скажу страшную вещь – Путин же воюет не с Украиной, он воюет с USAID в Украине. Все очень просто, а кровь льют за это украинцы. А теперь скажите мне, кто патриот – кто не допустил войну, не дал разрушить экономику, не дал использовать свою страну в чужих целях, не дал потерять энергетику, не дал потерять 10 миллионов беженцев и так далее…
Или тот, кто продал за одеяльце повоевать? И допустил создание гигантской машины по гуманитарной промывке мозгов украинцев. Про искажение, про создание машины преследования одних украинцев другими, про систематическое сеяние ненависти не только к россиянам, но и между группами украинцев», – рассуждал Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: