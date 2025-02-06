Президент России Владимир Путин на самом деле воюет не с Украиной, а с американской организацией USAID, которая недавно была закрыта, но финансировала колоссальное количество СМИ и программ по промывке мозгов украинцев.

Об этом бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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