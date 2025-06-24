Странный финал так и не случившейся войны: Трамп объявил «вечный мир» с Ираном – Израиль подтвердил

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После одноразовой бомбардровки иранских ядерных объектов американскими истребителями и ответного удара Ирана по американским базам в Катаре и Сирии, который многие наблюдатели посчитали «договорным», нарастающая военная эскалация вокруг Ирана получила неожиданную развязку: президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на «полное и тотальное прекращение огня».

По его словам, обе стороны «почти одновременно» обратились к нему с просьбой о мире, и он «почувствовал, что время пришло».На этом фоне Трамп пафосно анонсировал наступление «вечного мира» в регионе.

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В интервью NBC Трамп подтвердил: война закончилась окончательно.

«Я не верю, что они когда-нибудь снова будут стрелять друг в друга», — заявил президент США.

Поэтапный план перемирия, опубликованный Трампом, подразумевает, что сначала на 12 часов прекращает огонь Иран, затем — Израиль, а после 24 часов будет объявлено официальное завершение войны. При условии, что каждая из сторон будет соблюдать «режим тишины» в течение этих суток.

За час до начала прекращения огня Иран шестью залпами выпустил по Израилю 20 баллистических ракет. Одна из них попала в жилой дом в Беэр-Шеве. Погибли как четыре человека, есть раненые.

После нервного поста Трампа в соцсети с требованием «соблюдать перемирие», портал Axios написал, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары.

Израиль также открыл свое воздушное пространство и отменил рекомендацию для местных жителей держаться вблизи бомбоубежищ.

Правда, как пишет The New York Times, представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о соглашении с Ираном о прекращении огня. А неназванный израильский чиновник сообщил изданию Times of Israel, что перемирие продержится, если обе стороны будут его соблюдать.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США надеются и ожидают, что Иран не попытается восстановить свою ядерную программу.

«Президент уничтожил иранскую ядерную программу — и при этом ни один американец не погиб», — сказал он в интервью Fox News.

Что будет дальше, пока сказать трудно. Опыт аналогичного перемирия с ХАМАС показывает, что оно может идти довольно туго, периодически срываться в рецидивы боевых действий, а стороны будут саботировать процесс и обвинять друг друга. Реальное прекращение огня может занять несколько дней, несмотря на все договоренности.

К тому же, происходящее оставляет после себя четкий привкус срежиссированного спектакля и «договорняка». В частности, несмотря на все заявления Трампа, до сих пор так и непонятно, смогли ли американцы действительно уничтожить ядерные обьекты Ирана. СМИ до сих пор не сходятся в мнении относительно реального размера нанесенного иранцам урона.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки и четыре высокопоставленных источника в Вене, американские военные, атакуя ядерный центр в иранском Исфахане, преднамеренно не наносили удары по зданиям, в которых, по оценке экспертов, располагаются исследовательские реакторы.

По данным агентства, три реактора Исфаханского центра, включая миниатюрный нейтронный реактор китайского производства 1991 года, работающий на 900 граммах оружейного урана, остались невредимыми после авиаударов. Их корпуса, находящиеся под гарантийным надзором МАГАТЭ, уцелели, тогда как большинство крупных зданий вокруг были разрушены.

Иранский ответный удар по базам США в Катаре также вызывает вопросы. Как пишет агентство Reuters, это был единственный объект, подвергшийся атаке — другие американские базы в регионе не пострадали. Удар, по информации источника, не привел к серьёзным последствиям: разрушения минимальны, жертв среди личного состава нет, большинство самолетов с базы были заранее эвакуированы.

Также Reuters отмечает, что иранская сторона заранее предупредила США и Катар о планируемой атаке за несколько часов до её начала.