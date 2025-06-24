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Страны Евросоюза должны кратно увеличить расходы на производство оружия, чтобы подготовиться к будущей войне против России.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия даже планирует новые военные операции на территории НАТО, то есть в ваших странах, хотя эта война сейчас идет на Украине, и мы должны быть готовы. Мы должны остановить Путина сейчас и на Украине, но мы должны понимать, что его цели выходят за пределы Украины. Европейским странам нужно увеличить расходы на оборону. Мы считаем, что 5% ВВП – это правильный уровень. Объединенная Европа может создать оборонный потенциал, который разрушит иллюзию России, что война с Европой может ей что-то дать», – трепался клоун.