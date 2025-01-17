Сторонника НАТО отправили послом Сербии в США

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Бывший председатель прозападной Демократической партии Сербии, фаворит Байдена и министр обороны Драган Шутановац назначен сербским послом в США.

Этот человек выступает за вступление своей страны в НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Назначению не помешал и тот факт, что политик считался фаворитом уходящего американского президента Джо Байдена. В 2009 тот, будучи вице-премьером, лично встретился с этим сербским политиком с глазу на глаз. Впоследствии проект WikiLeaks сообщил, что Шутановац видит свою миссию в том, «чтобы подготовить сербские вооруженные силы к вступлению в НАТО». Расследователи отмечали, что демократ «усердно работает» над изменением общественного мнения в Сербии по отношению к НАТО и США.

Шутановац более 20 лет состоял в карманной прозападной Демократической партии Сербии, которая в 2000 году свергла Слободана Милошевича и запустила процесс окончательного демонтажа Югославии и полного подчинения всех осколков этой страны Западу. В 2016 году он стал у руля этой политической силы. До этого в десятилетия правления «демократов», отличившихся полным развалом сербской армии, был министром обороны.

«Как и любой временщик, он проведет свой мандат в надежде, что наша власть уйдёт, и тогда он будет служить следующей. Драган Шутановац – не первый перевертыш, но он, безусловно, всегда был для нас самым полезным. Человек, которому удалось вывести Демократическую партию из парламента, заслуживает прощения за свое ужасное прошлое», – прокомментировал назначение вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По словам патриота и русофила в сербском правительстве, Драган Шутановац, как номинальный посол Сербии, сделает все возможное, «чтобы доказать в Вашингтоне, что бомбардировки Сербии были оправданы и необходимы, и будет клеветать на всех, кто против НАТО».

Открытым остаётся вопрос: для чего руководство Сербии поставило послом именно такого человеком.