«Стоп, никуда не едешь», – визит Келлога на Украину отменили из-за неудачного наступления ВСУ под Курском

Максим Столяров.  
20.01.2025 00:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Как только у Зеленского поняли, что визита спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в Киев не будет, наступление ВСУ в Курской области было отменено.

Об этом в видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только у Зеленского поняли, что визита спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в...

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«Это какой-то политический казус. Зеленский и его окружение понимают – хочешь или не хочешь, а какие-то переговоры начнутся. Они ждали в Киев Келлога. И вдруг в Сумской области началось накопление украинского резерва, стало понятно, что готовится что-то серьёзное. И 5 января свежими силами в масштабах двух батальонов в двух направлениях начали наступление. Сразу же одновременно была задействована значительная часть информационных ресурсов Киева с тем, чтобы всех уверить, что это серьёзное наступление, ждите результатов.

Оно развивалось в течение суток, и поскольку средства были достаточно ограничены, выделенные на это наступление, а резервы в тылу стояли, которые готовы были войти в бой, все, и я в том числе, стали обсуждать, что не похоже на большое наступление, видимо, это вспомогательный удар, сейчас будет основной. В Курской области или рядом с ней. А его нет и нет. И войска просто встали, а потом откатились. Ну, прошли километров 5», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что «главного удара не произошло, они его отменили».

«Моё предположение такое, что через сутки был отменён визит Келлога. Трамп понял, что Зеленский надеется провести переговоры на фоне успешного наступления в Курской области, и Кит  Келлог должен быть впечатлён. Видимо, Трамп не захотел участвовать в чужом сценарии, и он просто Келлогу сказал: «Стоп, никуда не едешь».

Две бригады готовы были поддержать этот батальон несчастный, который на заклание фактически отправили. Свежие войска с американской бронетехникой – всё как положено. И вдруг – бах, и фальстарт», – предположил эксперт.

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