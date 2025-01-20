«Стоп, никуда не едешь», – визит Келлога на Украину отменили из-за неудачного наступления ВСУ под Курском

Как только у Зеленского поняли, что визита спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в Киев не будет, наступление ВСУ в Курской области было отменено.

Об этом в видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это какой-то политический казус. Зеленский и его окружение понимают – хочешь или не хочешь, а какие-то переговоры начнутся. Они ждали в Киев Келлога. И вдруг в Сумской области началось накопление украинского резерва, стало понятно, что готовится что-то серьёзное. И 5 января свежими силами в масштабах двух батальонов в двух направлениях начали наступление. Сразу же одновременно была задействована значительная часть информационных ресурсов Киева с тем, чтобы всех уверить, что это серьёзное наступление, ждите результатов. Оно развивалось в течение суток, и поскольку средства были достаточно ограничены, выделенные на это наступление, а резервы в тылу стояли, которые готовы были войти в бой, все, и я в том числе, стали обсуждать, что не похоже на большое наступление, видимо, это вспомогательный удар, сейчас будет основной. В Курской области или рядом с ней. А его нет и нет. И войска просто встали, а потом откатились. Ну, прошли километров 5», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что «главного удара не произошло, они его отменили».