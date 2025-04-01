«Стимулируется только экспорт сырья»: Промышленник раскритиковал налоговую политику России
Нынешняя модель сбора налогов в России тормозит экономическое развитие страны.
Об этом на Московском экономическом форуме заявил председатель МЭФ, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня те, кто определяют экономическую политику, рассуждают категориями денег. Экономика – это сфера зарабатывания денег, повышения ВВП. А мы говорим, что в экономическом соревновании победит не то сообщество, не то государство, у которого окажется больше денег, а то, которое привлечёт на свою сторону больше людей, создаст возможность проявлять свои таланты, сможет стимулировать созидательную деятельность. А это совершенно две разные логики.
Логика зарабатывания денег толкает государство как можно больше собирать налогов. И налогами нагружены крупные промышленные предприятия. Они платят 53% от своих доходов, потому что с них проще собирать деньги. А те, кто находится в категории самозанятых, платят не 53% и даже не 23%, а 6% от своих доходов», – сказал Бабкин.
Государство облагает максимальными ставками налогов инвестиции в развитие РФ. А в других странах такие инвестиции имеют льготы или вообще освобождены от пошлин.
«Налоговая политика тормозит развитие. Мы говорим, что нам нужна внешняя торговая политика, стимулирующая переработку в России, а нам говорят, что для заработков проще стимулировать экспорт сырья. Мы говорим, что денежная кредитная политика должна стимулировать созидание, нужны длинные дешёвые деньги, чтобы предприятия могли инвестировать, а люди – брать кредиты на товары потребления, строить дома. Нам говорят, что главное – это финансовая стабильность. Нужна высокая ключевая ставка и жёсткая денежная кредитная политика», – обрисовал ситуацию Бабкин.
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