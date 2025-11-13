Стенания бандеровца: Поляки внешним врагом выбрали Украину, а не москалей
Волна восхищения украинцами в Польше «почему-то» после прихода оранжевых майданщиков в 2004 году пошла на спад, и сейчас отношение к Украине откровенно вражеское.
Об этом на канале «История для взрослых» заявил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кроме Русского мира, существует ещё «польський свит». И вынужден сказать, что это серьёзная проблема, о которой стоит говорить. Ненавидят, может, слишком громкое слово, но не любят – это точно.
И чем дальше, тем больше. Я давно за этим наблюдаю, и что удивляет, после 2004 года, майдан, поляки тоже так страшенно оранжевое носили, волна восторга. И эта волна восторга потом превратилась в волну какой-то лютой ненависти, когда чуть ли не впервые тема «Волыни» начала нагнетаться, это где-то 2006-2007 год», – вещал Криштопа.
«Пишут, что «ПиС» недолго будет. Ну, в каком-то смысле, может, недолго. Есть вероятность, что все эти «конфедерации» и ещё более правые просто вытолкнут «ПиС» на маргинез, а может, сначала они будут объединяться.
Они сейчас соревнуются за голоса этих радикальных избирателей. И тем самым ещё больше накручивают общество в поисках внешнего врага. А внешним врагом почему-то они выбрали не Россию, а Украину», – сокрушался бандеровец.
