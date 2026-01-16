Стармер подстрекает Украину: Продолжайте войну, мы поможем!
Лондон продолжает демонстрировать, что его ставка на войну с Россией украинским пушечным мясом остается неизменной.
Об этом свидетельствует опубликованная «Европейской правдой» (дочерний портал антироссийского рупора соросятни «Украинская правда») колонка британского премьера Кира Страмера.
Материал пропитан дешевым пафосом о демократии, «кровожадном Путине», но есть и некоторые любопытные подробности. Например, британский премьер, по сути, развенчал миф о гениях украинкой оборонки, якобы самостоятельно сумевших наладить массовый выпуск дронов.
«Взгляните на британских и украинских технарей, совместно разработавших беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать «Шахеды» до того, как они достигнут домов, больниц и электростанций. Мы производим тысячи таких перехватчиков каждый месяц, чтобы отправлять их в Украину. Несколько дней назад мы объявили, что разрабатываем новые тактические баллистические ракеты для Украины, которые усилят вашу огневую мощь в борьбе с военной машиной Путина», – бахвалится британец.
Вспомнил он и о военных гарантиях Украине, указав, что вместе с Францией Британия «пошли еще дальше», чем США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы подписали Декларацию о намерениях развернуть наши военные силы в Украине в случае мирного соглашения. Это часть нашей непреклонной преданности Украине. Это также прокладывает путь к созданию правового основания для того, чтобы британские, французские и партнерские силы могли действовать на украинской земле после прекращения огня – создавая безопасность в небе и море и помогая восстановиться Вооруженным силам Украины.
Это важные обязательства на долгосрочную перспективу. Я хочу, чтобы Украина знала, особенно в эту годовщину, что Великобритания с вами. Мы останемся вашей первой опорой в войне. И мы будем вашей первой опорой, когда наступит мир», – резюмирует Стармер, фактически провоцируя Киев продолжать бессмысленную для него войну.
