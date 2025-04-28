Стамбульские переговоры чуть не стоили Абрамовичу жизни

Елена Острякова.  
28.04.2025 13:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Роман Абрамович является единственным российским бизнесменом, реально приближенным к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Роман Абрамович является единственным российским бизнесменом, реально приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Об...

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«Из бизнеса никто не близкий Путину. Это абсолютная формула. Все, кто из бизнеса, они не близки. Самый близкий человек из бизнеса это Абрамович. И то, мы не знаем об их отношениях последние 2,5 года. Наверное, они все еще достаточно доверенные», – сказал Чичваркин.

Иноагент обвинил некую «партию войны, устроившую Бучу» в покушении на жизнь Абрамовича в ходе подготовки Стамбульских переговоров в 2022 году.

«Я не думаю, что он впал в немилость у Путина, учитывая, что они друг для друга сделали, и как они на раннем этапе по-разному друг друга поддержали. Просто он крайне непубличный человек. Всегда был очень непубличным, а с войной и санкциями стал еще более непубличным. Тот мир, который он хотел в самом начале, и в переговорах о котором (это я доподлинно знаю) он участвовал, это чуть не стоило ему жизни. Те переговоры ни к чему не привели», – сказал Чичваркин.

Он допустил, что олигарх и сейчас участвует в организации переговоров России и США, поскольку «имеет связи с американским обкомом».

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