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После завершения СВО РФ проведет трибунал, на котором будут судить украинских военных преступников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил входящий в состав президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов

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«По итогам победы в рамках специальной военной операции Российская Федерация организует свой «Нюрнбергский процесс». На нем будут судить украинских неонацистов, которые виновны в гибели российских военнослужащих, мирных жителей на территории России, в том числе за преступления против мирных жителей, которые противник устроил на территории приграничных районов Курской области», – сказал Сыртланов в интервью «Московскому комсомольцу».

У этих преступлений, добавил он, нет ни срока давности, ни отсрочек на проведение расследования.

«Поэтому все лица, причастные к преступлениям в том же Русском Поречном и других селах Курской области, будут доведены до конца. Ни один преступник не уйдёт от ответственности», – обещает полковник.

При этом он призвал не акцентировать внимание на конкретных подразделениях ВСУ.

«Все боевики незаконных вооружённых формирований, которые вторглись на территорию нашей страны являются преступниками, в той или иной мере ответственными за преступления в отношении наших военнослужащих, добровольцев и мирных жителей», – подчеркнул собеседник издания.

При этом «МК» заметил, что ряд украинских военных не стесняются признаваться, что и далее будут убивать мирных, поскольку те «могут сдать позиции».