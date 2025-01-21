Стало известно, почему русские не всегда берут в плен оккупантов на Курщине
После завершения СВО РФ проведет трибунал, на котором будут судить украинских военных преступников.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил входящий в состав президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов
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«По итогам победы в рамках специальной военной операции Российская Федерация организует свой «Нюрнбергский процесс». На нем будут судить украинских неонацистов, которые виновны в гибели российских военнослужащих, мирных жителей на территории России, в том числе за преступления против мирных жителей, которые противник устроил на территории приграничных районов Курской области», – сказал Сыртланов в интервью «Московскому комсомольцу».
У этих преступлений, добавил он, нет ни срока давности, ни отсрочек на проведение расследования.
«Поэтому все лица, причастные к преступлениям в том же Русском Поречном и других селах Курской области, будут доведены до конца. Ни один преступник не уйдёт от ответственности», – обещает полковник.
При этом он призвал не акцентировать внимание на конкретных подразделениях ВСУ.
«Все боевики незаконных вооружённых формирований, которые вторглись на территорию нашей страны являются преступниками, в той или иной мере ответственными за преступления в отношении наших военнослужащих, добровольцев и мирных жителей», – подчеркнул собеседник издания.
При этом «МК» заметил, что ряд украинских военных не стесняются признаваться, что и далее будут убивать мирных, поскольку те «могут сдать позиции».
«Поэтому некоторые наши подразделения, видя следы преступлений, которые неофашисты совершили на территории приграничных районов Курской области, не берут пленных. И я их понимаю», – резюмировал Сыртланов.
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