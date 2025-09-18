«Сталина не спрашивали – не будем спрашивать и Путина!» – Макфол обнаглел на украинском ТВ

Россия не имеет никакого права заявлять протесты по поводу расширения НАТО к ее границам и оккупации альянсом исторических русских земель.

Об этом укро-СМИ заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин не может участвовать в этом разговоре. Мы не можем просить разрешения Путина… Это не его дело. Россия не является членом НАТО. Россия не является частью свободного мира. И, с исторической точки зрения, мы Сталина не звали в 1949 году и не спрашивали у него, «вы не против, что мы создадим НАТО?.. Поэтому я считаю, что это огромная ошибка позволять Путину входить в этот разговор», – заявил Макфол.

Интересно, что при этом в США по сей день действует доктрина Монро, объявляющая Западное полушарие зоной исключительных интересов Вашингтона. Иными словами, страны Латинской Америки и Карибского бассейна рассматриваются американцами как свои задворки. Примечательно, что первоначально доктрина Монро провозглашалась в обмен на обещание США не вмешиваться в дела Старого Света – но об этом янки давно не упоминают.

Зато в том же интервью Макфол призвал Трампа начинать «дипломатию принуждения».