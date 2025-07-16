Стаи российских дронов разнесли вотчины Зеленского и Порошенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После некоторого перерыва Россия вновь ударила по глубоким украинским тылам большим количеством беспилотников.

Судя по доступным кадрам, самые результативные попадания были в Кривом Роге и Виннице.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В области и в небе над Криворожьем работало ПВО, были сбиты 16 вражеских БПЛА. Но в результате самой массовой с начала войны атаки на город – баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно – были и многочисленные попадания», – сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, «разрушено промышленное предприятие».

Замглавы Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная проинформировала, что в городе было попадание по двум объектам промышленной инфраструктуры. Утверждается, что Винницу атаковали 28 дронов.

Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что после прилетов в городе значительно ухудшилось качество воздуха.

«Просим жителей Винницы и пригорода закрывать окна, а также по возможности ограничить пребывание на улице», – говорится в сообщении.

Кроме того, прилеты отмечались в Харькове.

Один из координатор пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев пишет, что минувшая ночь стала одной из самых интенсивных за июль, особенно по количеству атак на центральную Украину.

«Вернулись удары сериями, однако сами серии хорошо возросли. Уже нет 5-7 прилетов за серию, а идет от 12 прилетов за раз. Вероятна эта тактика серия будет использоваться и дальше», – прогнозирует Лебедев.

А связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» обращает внимание, что в Одесской области вчера вечером «вероятно поражен комплекс ПВО противника».