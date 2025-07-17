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В Киеве закручивается интрига с назначением нового посла в США. Еще несколько дней назад считалось, что в Вашингтон отправится занимавший на тот момент должность главы минобороны Рустем Умеров.

Теперь же наиболее вероятным кандидатом стала вице-премьер по европейской интеграции в прошлом правительстве Ольга Стефанишина, требовавшая от США ракет для ударов по России.

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Сегодня диктатор Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении специальной уполномоченной по вопросам развития сотрудничества с США.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк полагает, что эта должность для Стефанишиной будет временной.

«Давайте объясню… назначить и заменить посла в США – это долгий процесс. Даже когда Маркарову назначали, то это через месяц в супертурборежиме было. Поэтому пока придумали вот такой статус, пока все дипломатические формальности продолжаются. Затем поедет послом в США. Все. Я еще когда эта новость о Рустеме была первой, сказал, что там не все так просто и нужно получить согласование от Вашингтона. А его здесь не получили. Сигнальчик», – пишет Железняк, чьи инсайды зачастую подтверждаются.

В принципе Зеленского вполне устраивала и нынешний посол Оксана Маркарова, но ее замены потребовали в США, поскольку она подыгрывала оппонентам Дональда Трампа на выборах.

Экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук отмечает, что отказ США дать добро на Умерова «очень серьезный сигнал всем зеленым гнидам во властных креслах, мародерам, которые воруют на войне, оборонных закупках».

«Рустем Умеров по кличке «ЧЕБУРЕК» (так его между собой называли подчиненные в Минобороны) и его подельник и земляк Арсен Жумадилов на оборонных закупках украли миллиарды и в США это видели, а считать там свои деньги умеют. Во-вторых, являясь агентом спецслужб США, Умеров позволил себе тесное сотрудничество со спецслужбами Турции. То есть стал двойным агентом, а для США это неприемлемо», – пишет Мосийчук.

По его словам, «своим мародерством в Минобороны Умеров очень сильно подставил всех крымских татар».

«Теперь он мог бы смыть этот позор только возглавив партизанский отряд в оккупированном Крыму… но не возглавит ведь не мужчина, а мешок с дерьмом!», – резюмирует экс-депутат.

Что касается Стефанишиной, то она занимала ряд должностей в минюсте, после – в минздраве и секретариате правительства. Карьера резко пошла в гору после выборов-2019 – она получила должность вице-премьера.

Теперь появляется новая интрига – устроит ли Стефанишина Вашингтон? Тем более что на Украине ее дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, а Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут расследование по ней. Примечательно, что эти структуры создавались в свое время под контролем Вашингтона и Зеленский имеет минимальное влияние на них.

Об уголовных делах против Стефанишиной стало известно из ответа на запрос внесенного в российский список экстремистов и террористов депутат Рады Алексея Гончаренко.