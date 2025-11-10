США устранились, Европа безыдейна, а Россия лишь усиливается – австрийский полковник
С украинской стороны ринга стоит Запад, который, либо как США потерял интерес к конфликту, либо как Европа – не имеет четко плана. При этом Россия с течением конфликта становится только сильнее.
Об этом в рамках конференции, которая состоялась в Дипломатической академии в Вене, заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы видите европейцев, но у них нет никаких идей, и у американцев, которые очевидно больше не интересуются тем, что происходит на боксерском ринге, тоже нет идей. И это большая разница.
Если посмотреть на ситуацию в газетах, то можно увидеть, что поддержка (Киева) ослабевает, особенно со стороны европейцев. Недавно была очень хорошая статья, в которой говорилось, что поддержка становится все меньше и меньше, и вы все знаете, что происходит с Трампом.
С другой стороны, когда речь идет о ресурсах, есть много стран, которые до сих пор потребляют много ресурсов из России, и это конечно меняет ситуацию…», – рассуждал он.
«Все надеялись, что Трамп окажет сильное давление на Россию, но этого не произошло. До сегодняшнего дня не было никаких мирных переговоров. На Аляске прошел большой саммит, но результат был не таким, как мы все хотели.
Мы видим, что Россия восстанавливается. На самом деле есть очень хорошие статьи о том, как это делают русские… Есть очень хорошие статьи о ситуации, о том, как все выглядит на самом деле за кулисами, но в целом видно, что русские набирают все больше и больше сил», – бил тревогу австрияк.
