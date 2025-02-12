США требуют недра, чтобы уход из Украины не выглядел бегством – Карасев

Анатолий Лапин.  
12.02.2025 13:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


История с требованием президента США Дональда Трампа предоставить доступ к украинским редкоземельным ископаемым – это не о победе, а о выходе Штатов из украинского конфликта и его сворачивании.

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

История с требованием президента США Дональда Трампа предоставить доступ к украинским редкоземельным ископаемым –...

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«Тут вопрос не в бабках и не в недрах – это вопрос политический. Это элегантный способ Америки выйти из Украины. Не так, как Байден выходил из Афганистана. «Вот, мы выходим из Украины, но я не бросаю оружие и не убегаю так, как Байден убегал из Афганистана в 21-м году, а я еще с собой прихвачу пятьсот миллиардов».

Это для американцев, для тех, кто считает, а чего мы уходим из Украины. Байден же говорил о том, что здесь чуть ли не основной стратегический интерес, а теперь мы уходим. Причем больших таких серьезных оснований нет.

Но, поскольку идут переговоры и уже есть алгоритм движения к миру, к окончанию войны, о чем проговорил, кстати, Келлог: перемирие, выборы, мир, вот же схема какая. Перемирие, выборы, мир – окончательный, подписанный мир. Поэтому сейчас надо показать, что Америка уходит отсюда, но уходит не с позором, тем более, Трамп же говорит, войну проиграл Байден».

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