США требуют недра, чтобы уход из Украины не выглядел бегством – Карасев

История с требованием президента США Дональда Трампа предоставить доступ к украинским редкоземельным ископаемым – это не о победе, а о выходе Штатов из украинского конфликта и его сворачивании.

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут вопрос не в бабках и не в недрах – это вопрос политический. Это элегантный способ Америки выйти из Украины. Не так, как Байден выходил из Афганистана. «Вот, мы выходим из Украины, но я не бросаю оружие и не убегаю так, как Байден убегал из Афганистана в 21-м году, а я еще с собой прихвачу пятьсот миллиардов».