США ставят Зе-команду перед фактом. На них много компромата – генерал ВСУ

США ставят Украине перед фактом необходимости выполнять их требования по будущим договоренностям с РФ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что нас уже ставят по факту: «Или вы делаете, или мы ограничиваем определенные вещи». Я не будут говорить, о каких вещах идет речь, но, между тем, рычаги влияния у них есть. Я уж не говорю, что у них есть прекрасные рычаги влияния, касаемо компромата, который еще с 22-го года собирался на разные уровни наших руководителей, касаемо использования денег – не только американских, а и других денег.

Достаточно сложно будет объяснить, откуда у этих людей на разных банках в разных странах появились дополнительные счета. В Америке эта система работает четко. Потому уже по факту ставят, а что именно будет поставлено – немного подождем. Гадать сложно, понимая, что определенные вещи не будут позитивными для Украины, и Зеленского уже не будут спрашивать, хочет он или не хочет. Но не нужно блефовать – нужно было работать в предыдущие годы и месяцы», – заявил Кривонос.