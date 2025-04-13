США собрались воевать с Китаем за дно Тихого океана и добывать там редкоземельные металлы

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Британская Financial Times посвятила обстоятельный материал планам США добывать редкоземельные металлы со дна океана.

По данным газеты, администрация Дональда Трампа готовит указ, который позволит добывать металлы, найденный на дне Тихого океана, чтобы противостоять доминированию Китая на рынке минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

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«В конкрециях размером с картофелину, которые образуются на морском дне под высоким давлением в течение миллионов лет, содержатся никель, кобальт, медь и марганец, используемые в аккумуляторах, электропроводке или боеприпасах, а также следы редкоземельных минералов. Они могут быть добавлены в существующие федеральные запасы сырой нефти и металлов», – говорится в публикации.

Отмечается, что США стремятся стать самодостаточными в этих критически важных минералах. Параллельно с этим администрация Трампа давит на Украину для заключения соглашения о добыче полезных ископаемых на ее территории, угрожает захватить Гренландию и аннексировать Канаду, а также объявила о мерах по увеличению внутренней добычи.

Александр Грей, эксперт по Азии, который был руководителем аппарата советника по национальной безопасности США в первой администрации Трампа, считает, что Белому дому было бы целесообразно сосредоточиться на глубоководной добыче, поскольку Китай все чаще рассматривает глубоководное морское дно как «линию фронта в экономической и военной конкуренции с США».

«Как администрация Трампа сделала с судостроением и критически важными полезными ископаемыми в более широком смысле, важно, чтобы правительство США сосредоточилось на сферах, наиболее уязвимых к амбициям КНР» , — добавил Грей.

Стратегический государственный резерв так называемых полиметаллических конкреций с морского дна помог бы США догнать Китай в глобальной гонке за освоение богатого ресурсами дна Тихого океана, считает издание, ссылаясь на мнение экспертов.

Согласно планам, американцы «создадут большие запасы, готовые и доступные на территории США для использования в будущем», в случае конфликта с Китаем, который ограничит импорт металлов и редкоземельных элементов.

Оппоненты утверждают, что добыча полезных ископаемых на океанском дне может нанести вред малоизученным формам жизни, живущим на глубине тысяч метров под поверхностью, в том числе кораллам и белым осьминогам.

Они также ставят под сомнение, сможет ли эта отрасль когда-нибудь воспроизвести разветвленную китайскую цепочку поставки критически важных минералов и конкурировать с низкой ценой индонезийского никеля.