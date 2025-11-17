США слегка ослабили удавку на шее «Лукойла», чтобы затем придушить окончательно

Елена Острякова.  
17.11.2025 10:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 119
 
Дзен, Россия, Санкции, США


Минфин США отложил вступление в силу санкций против предприятий «Лукойла» в Болгарии на полгода — до 29 апреля 2026 года. Кроме того продлена возможность заключать сделки по розничным автозаправкам российской компании за пределами России до 13 декабря. А также разрешено оказывать услуги в рамках месторождений и КТК.

Ранее американцы грозили ввести все санкции в действие с 21 ноября. Именно к этой дате «Лукойл» торопился заключить сделку со швейцарским нефтетрейдером «Гунвор». Но вездесущий минфин США отказался выдавать этой компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, «пока не будет прекращена война на Украине». Официальной причиной объявлялось то, что до 2014 года акциями «Гунвора» владел российский миллиардер Геннадий Тимченко.

Минфин США отложил вступление в силу санкций против предприятий «Лукойла» в Болгарии на полгода...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Позже стало известно, что швейцарцы одновременно получили мультивалютный кредит на общую сумму 2,395 млрд долларов в американских банках. От «Гунвора» откупились, чтобы прикрыть американский интерес к зарубежной собственности «Лукойла» на общую сумму 14 млрд евро.

На нее нацелился фонд Carlyle. Он расположен в Вашингтоне, основан в 1987 г, управляет активами на сумму ~$150 млрд в 21 стране мира. В разные годы в фонде трудились старший и младший Джорджи Буши, замдиректор ЦРУ, бывший госсекретарь США, бывший премьер-министр Великобритании и многие другие.

Carlyle связан и лично с президентом США Дональдом Трампом. В свой первый срок он назначил партнёра фонда Рэндала Куорлза первым заместителем правления ФРС. Теперь Трамп хочет сделать его уже главой американского Центробанка.

«Если сделка срастется, это будет означать, что блокировка Минфином США продажи активов «Лукойла» швейцарской компании Gunvor была просто поводом получить активы «Лукойла» под юрисдикцию США», – написал политик Олег Царев.

До того, как обнажился американскией интерес к активам «Лукойла», британская The Financial Times предположила, что их поглотит государственная Роснефть. Она тоже находится под санкциями, но как-то выкручивается. Например, в 2022 году три нефтеперерабатывающих завода Роснефти были переданы под управление Германии. Сейчас эти НПЗ контролируются Берлином, но «Роснефть» пока остается их владельцем. Операции с дочками Роснефти в ФРГ минфин США разрешил до 29 апреля 2026 года.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «Лукойлу» нет смысла торопиться с продажей активов.

«Если некоторые активы будут заморожены, то они будут заморожены. Просто подождите, пока закончится конфликт на Украине, и тогда, возможно, санкции будут ослаблены. Это, вероятно, меньшее из зол», — сказал Юшков в интервью Reuters.

Пока же санкции против «Лукойла» и Роснефти, экспортировавших  800 000 баррелей в день, привели к росту цен на топливо в США.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить