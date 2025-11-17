США слегка ослабили удавку на шее «Лукойла», чтобы затем придушить окончательно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минфин США отложил вступление в силу санкций против предприятий «Лукойла» в Болгарии на полгода — до 29 апреля 2026 года. Кроме того продлена возможность заключать сделки по розничным автозаправкам российской компании за пределами России до 13 декабря. А также разрешено оказывать услуги в рамках месторождений и КТК.

Ранее американцы грозили ввести все санкции в действие с 21 ноября. Именно к этой дате «Лукойл» торопился заключить сделку со швейцарским нефтетрейдером «Гунвор». Но вездесущий минфин США отказался выдавать этой компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, «пока не будет прекращена война на Украине». Официальной причиной объявлялось то, что до 2014 года акциями «Гунвора» владел российский миллиардер Геннадий Тимченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Позже стало известно, что швейцарцы одновременно получили мультивалютный кредит на общую сумму 2,395 млрд долларов в американских банках. От «Гунвора» откупились, чтобы прикрыть американский интерес к зарубежной собственности «Лукойла» на общую сумму 14 млрд евро.

На нее нацелился фонд Carlyle. Он расположен в Вашингтоне, основан в 1987 г, управляет активами на сумму ~$150 млрд в 21 стране мира. В разные годы в фонде трудились старший и младший Джорджи Буши, замдиректор ЦРУ, бывший госсекретарь США, бывший премьер-министр Великобритании и многие другие.

Carlyle связан и лично с президентом США Дональдом Трампом. В свой первый срок он назначил партнёра фонда Рэндала Куорлза первым заместителем правления ФРС. Теперь Трамп хочет сделать его уже главой американского Центробанка.

«Если сделка срастется, это будет означать, что блокировка Минфином США продажи активов «Лукойла» швейцарской компании Gunvor была просто поводом получить активы «Лукойла» под юрисдикцию США», – написал политик Олег Царев.

До того, как обнажился американскией интерес к активам «Лукойла», британская The Financial Times предположила, что их поглотит государственная Роснефть. Она тоже находится под санкциями, но как-то выкручивается. Например, в 2022 году три нефтеперерабатывающих завода Роснефти были переданы под управление Германии. Сейчас эти НПЗ контролируются Берлином, но «Роснефть» пока остается их владельцем. Операции с дочками Роснефти в ФРГ минфин США разрешил до 29 апреля 2026 года.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «Лукойлу» нет смысла торопиться с продажей активов.

«Если некоторые активы будут заморожены, то они будут заморожены. Просто подождите, пока закончится конфликт на Украине, и тогда, возможно, санкции будут ослаблены. Это, вероятно, меньшее из зол», — сказал Юшков в интервью Reuters.

Пока же санкции против «Лукойла» и Роснефти, экспортировавших 800 000 баррелей в день, привели к росту цен на топливо в США.