США рассматривают Украину, как отстойник для депортируемых из Штатов нелегалов – The Washington Post

Сергей Рыжов.  
07.05.2025 09:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Политика, СМИ, США, Сюжет дня, Украина


The Washington Post пишет, что еще в начале 2025 года Администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину принять на своей территории количество депортированных из США иностранцев.

В публикации говорится, что такое предложение в конце января было передано Киеву высокопоставленным американским дипломатом.

The Washington Post пишет, что еще в начале 2025 года Администрация президента США Дональда...

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Украинский дипломат сообщил посольству США, что правительство ответит, как только сформулирует позицию, согласно документам, свидетельствующим, что аналогичные предложения были направлены ряду других стран примерно той же даты.

Издание отмечает, что, несмотря на просьбу, Украина не приняла ни одного гражданина третьих стран из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение.

«Два украинских чиновника заявили, что эта тема никогда не достигала высшего уровня правительства. Один из чиновников сказал, что ему неизвестно о каких-либо «политических требованиях», выдвинутых Соединенными Штатами по их желанию, чтобы Украина принимала депортированных», – говорится в материале.

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